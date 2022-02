Napoli, Osimhen si riprende il posto: titolare dopo tre mesi (Di domenica 6 febbraio 2022) Victor Osimhen si riprende il posto al centro dell’attacco del Napoli. Il nigeriano pronto a tornare dal primo minuto Napoli in cerca di un successo contro il Venezia per accorciare sul primo posto e continuare a coltivare il sogno scudetto. Gli azzurri potranno contare sul ritrovato Victor Osimhen, pronto a prendersi il posto in attacco. Il nigeriano tornerà titolare dopo tre mesi, cercando di allungare quella statistica che dice che, con lui, la squadra di Spalletti ha perso solamente una volta fin qui. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Victorsiilal centro dell’attacco del. Il nigeriano pronto a tornare dal primo minutoin cerca di un successo contro il Venezia per accorciare sul primoe continuare a coltivare il sogno scudetto. Gli azzurri potranno contare sul ritrovato Victor, pronto a prendersi ilin attacco. Il nigeriano torneràtre, cercando di allungare quella statistica che dice che, con lui, la squadra di Spalletti ha perso solamente una volta fin qui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Napoli, riecco #Osimhen: prima da titolare nel 2022 ?? - cn1926it : #Empoli e #Spezia bis? No, grazie. #Spalletti vuole il salto di qualità #ForzaNapoliSempre - Spazio_Napoli : ??La partita fra Venezia e #Napoli sarà fondamentale per gli azzurri sotto numerosi aspetti. Vincere è di primaria i… - ContropiedeA : Nel Napoli out Lozano per una lussazione alla spalla. Ospina è tra i convocati. Osimhen in pole su Mertens. Il Vene… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Venezia-Napoli, le probabili formazioni, Meret tra i pali, Osimhen in attacco -