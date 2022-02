Monte dei Paschi di Siena verso la resa dei conti in Cda Luigi Lovaglio pronto a sostituire il Ceo Guido Bastianini (Di domenica 6 febbraio 2022) Luigi Lovaglio, nato a Potenza, 67 anni, 45 anni di carriera in Unicredit dove era entrato nel 1973, poi tre anni alla guida del Creval, è l'uomo pronto a prendere le redini di Monte di Paschi di Siena. Il Tesoro, azionista della banca senese con il 64,5% di capitale si sta infatti preparando per affidare all'ex Unicredit il posto di amministratore delegato oggi ricoperto da Guido Bastianini. Salvo colpi di scena e giochi fatti d'anticipo, lunedì 7 febbraio, il Cda della banca senese, oltre ad approvare i conti del 2021, dovrà infatti decidere della sorte del suo vertice. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 6 febbraio 2022), nato a Potenza, 67 anni, 45 anni di carriera in Unicredit dove era entrato nel 1973, poi tre anni alla guida del Creval, è l'uomoa prendere le redini dididi. Il Tesoro, azionista della banca senese con il 64,5% di capitale si sta infatti preparando per affidare all'ex Unicredit il posto di amministratore delegato oggi ricoperto da. Salvo colpi di scena e giochi fatti d'anticipo, lunedì 7 febbraio, il Cda della banca senese, oltre ad approvare idel 2021, dovrà infatti decidere della sorte del suo vertice. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Reuters : Monte dei Paschi set to name veteran banker Lovaglio as CEO, sources say - emergenzavvf : #Incendi boschivi in #Liguria: squadre dei #vigilidelfuoco al lavoro dalla notte per tre #incendi che stanno intere… - emergenzavvf : #Genova #1febbraio, proseguono le operazioni di spegnimento dei #vigilidelfuoco con squadre a terra e un #Canadair… - fabiogermani : @mrfabionegri @TIDAL Sì, esatto, quello è. Non si parli di censure o cancel culture, perché non è questo il caso. È… - AnilP18101729 : RT @ReutersBiz: Monte dei Paschi set to name veteran banker Lovaglio as CEO, sources say -