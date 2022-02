Missione Pechino 2022: Sofia Goggia è partita per la Cina (Di domenica 6 febbraio 2022) “Impossibile”, evidentemente, non è un termine presente nel vocabolario di Sofia Goggia. Solo due settimane fa la campionessa bergamasca era caduta rovinosamente nel supergigante di Cortina d’Ampezzo, riportando un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con lesione parziale del legamento già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Quella camminata incerta e dolorante aveva fatto scattare l’allarme in vista delle olimpiadi invernali di Pechino 2022, scattate ufficialmente venerdì 4 febbraio: troppo stretti, si diceva, i tempi per poter sperare in un recupero e in una partecipazione di quella che avrebbe dovuto essere la portabandiera azzurra durante la cerimonia d’apertura. E invece Sofia Goggia, da buona bergamasca che non molla, si è ... Leggi su bergamonews (Di domenica 6 febbraio 2022) “Impossibile”, evidentemente, non è un termine presente nel vocabolario di. Solo due settimane fa la campionessa bergamasca era caduta rovinosamente nel supergigante di Cortina d’Ampezzo, riportando un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con lesione parziale del legamento già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Quella camminata incerta e dolorante aveva fatto scattare l’allarme in vista delle olimpiadi invernali di, scattate ufficialmente venerdì 4 febbraio: troppo stretti, si diceva, i tempi per poter sperare in un recupero e in una partecipazione di quella che avrebbe dovuto essere la portabandiera azzurra durante la cerimonia d’apertura. E invece, da buona bergamasca che non molla, si è ...

