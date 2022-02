Mascherine all?aperto | via in zona bianca da venerdì L' obbligo cadrà in tutte le regioni a marzo

Advertising

Giorgiolaporta : Questa è la normalità: la piazza di #Bruxelles di fronte al #ParlamentoEuropeo piena di giovani che ballano, cantan… - Agenzia_Ansa : Saranno prorogati per altri dieci giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. E' l'in… - AlexBazzaro : Le mascherine all’aperto erano e rimangono una delle tante idiozie volute da Speranza. #supergreenpass - rufjssshedhs : @elidacomasio @Lulu_larossa @grasderost E smontali a uno a uno. E' falso che la quarantena è stata portara a 5 gg p… - Gigi412Po : RT @sabrimaggioni: Ennesima minKiata di governo: l’obbligo di mascherine all’aperto decadrà MA SOLO X LE REGIONI IN ZONA BIANCA Umbria Moli… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine allaperto

Super Green Pass con durata illimitata, nuovo sistema per le quarantene e per le Dad, con gli studenti che torneranno quasi tutti in classe. Addio, poi,'obbligo dellein zona bianca da venerdi' prossimo, quando anche le discoteche potranno riaprire con certificato rafforzato,(ma non in pista) e capienza al 50 per cento. 7 febbraio ...Perciò, essendo scritto nel testo chiaramente "zona bianca", in Umbria, Basilicata e Molise, si potranno non usare le. Per quanto riguarda le altre Regioni, il traguardo non è ...Addio, poi, all’obbligo delle mascherine all’aperto in zona bianca da venerdì prossimo, quando anche le discoteche potranno riaprire con certificato rafforzato, mascherine (ma non in pista) e capienza ...Scade il 10 febbraio l’ordinanza del ministro Roberto Speranza che prevede l’obbligo di usare la mascherina non solo al chiuso, ma anche «in tutti i luoghi all’aperto». Nel provvedimento firmato dal ...