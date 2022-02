Mancati incassi da tassa di soggiorno a causa del Covid, l’86% dei ristori ai Comuni del Centro Nord (Di domenica 6 febbraio 2022) l’86% dei ristori per Mancati incassi da imposta di soggiorno è andato a Comuni del Centro-Nord, con Roma da sola ha ottenuto il 29,5% delle risorse nazionali. Mentre sud e isole hanno dovuto spartire il rimanente 14%. E’ quanto emerge dall’elaborazione del Centro studi enti locali, sulla base dei dati Istat (2019), realizzata per l’Adnkronos. Il Csel ricorda che il governo è sceso in campo, per compensare le perdite dovute al Covid, per un totale di 350 milioni, da dividere tra gli enti che hanno introdotto l’imposta di soggiorno. Solo uno su 6 dei Comuni a vocazione turistica individuati dall’Istat (1.041 su 6.222), ha scelto di applicare nel 2020 l’imposta di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 6 febbraio 2022)deiperda imposta diè andato adel, con Roma da sola ha ottenuto il 29,5% delle risorse nazionali. Mentre sud e isole hanno dovuto spartire il rimanente 14%. E’ quanto emerge dall’elaborazione delstudi enti locali, sulla base dei dati Istat (2019), realizzata per l’Adnkronos. Il Csel ricorda che il governo è sceso in campo, per compensare le perdite dovute al, per un totale di 350 milioni, da dividere tra gli enti che hanno introdotto l’imposta di. Solo uno su 6 deia vocazione turistica individuati dall’Istat (1.041 su 6.222), ha scelto di applicare nel 2020 l’imposta di ...

