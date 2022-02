Mahmood e Blanco | 5 cose da sapere sui trionfatori di Sanremo 2022

(Di domenica 6 febbraio 2022) Che avrebbero vinto loro aera nell’aria. In fondo, da martedì erano i favoriti. E sono quasi sempre stati in testa alla classifica. Ma che la loro canzone, Brividi, piacesse tanto, lo ha certificato Spotify non appena è stata resa disponibile. È infatti entrate nelle prime 5 più ascoltate a livello mondiale.sono, sulla carta, un duo molto particolare. Che, però, ha saputo creare una magia che ha messo d’accordo tutti, critici e pubblico.hanno trionfato acon la canzone Brividi. Che canteranno anche sul palco dell’Eurovision Song Contest che si terrà a maggio a Torino. Ecco cosa c’è dasu di loro. Foto Ansa...

La prima domanda della sala stampa aè sull'Eurovision Song Contest: volete partecipare? Quasi ovvia la risposta: "Ovviamente sì, soprattutto perché è a Torino, in Italia. Sarà bellissimo".racconta che la ...I pronostici vengono confermati: la 72edizione del Festival di Sanremo viene vinta dacon "Brividi". Alla seconda posizione Elisa con "O forse sei tu", mentre alla terza Gianni Morandi con "Apri tutte le porte". Queste le percentuali della classifica finale:e ...A Sanremo 2022 trionfa la coppia Mahmood & Blanco con “Brividi” che si sono aggiudicati la 72esima edizione del Festival. Per Mahmood è la seconda vittoria a Sanremo dopo l’edizione del 2019. Mahmood ...Mahmood e Blanco, i vincitori di Sanremo 2022, arrivano al Casinò di Sanremo per la conferenza stampa dopo la vittoria. L'abbraccio tra Mahmood ed Elisa e la posa per la foto con Gianni Morandi dei ...