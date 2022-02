Locatelli (Cts): allentamento graduale, serve un'adeguata pianificazione (Di domenica 6 febbraio 2022) Da domani solo le Marche in arancione, la quarantena per contatti con un positivo si riduce a cinque giorni e a scuola niente Dad per chi ha fatto la terza dose Leggi su tg.la7 (Di domenica 6 febbraio 2022) Da domani solo le Marche in arancione, la quarantena per contatti con un positivo si riduce a cinque giorni e a scuola niente Dad per chi ha fatto la terza dose

Advertising

AlexBazzaro : Il Cs è pericoloso. Un organo antidemocratico che ha preso fin troppo potere. Litigioso al suo interno e con person… - ilriformista : Il coordinatore del Cts. 'Aver ridotto gli screening oncologici o tardato interventi chirurgici o ricoveri per trat… - mrcrto : RT @ChanceGardiner: .@PBecchi: Può far parte del CTS chi ha conflitti di interesse con aziende farmaceutiche come Pfizer? Non è cosa. Locat… - IronmikBW : RT @strange_days_82: Locatelli e il Cts in un Paese normale sarebbero già tutti dietro le sbarre. Con loro tutti quei politici che hanno vo… - qualunque14 : RT @pbecchi: Può far parte del CTS chi ha conflitti di interesse con aziende farmaceutiche come Pfizer? Non è cosa. Franco Locatelli dovreb… -