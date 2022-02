“Le donne non gli interessano”: Nathaly Caldonazzo fa scoppiare il caso, mette in giro una strana voce [VIDEO] (Di domenica 6 febbraio 2022) In queste ore Nathaly Caldonazzo ha fatto circolare una strana voce su una questione alquanto delicata riguardante uno dei gieffini presenti nella Casa. Nathaly Caldonazzo al GF Vip – Screenshot Mediasetplay –Quando ancora era in camera da letto, mezza assonnata, Nathaly Caldonazzo ha espresso una sua convinzione su uno dei concorrenti ancora presenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Convinzione condivisa con Delia Duran e Manila Nazzaro, le quali a sorpresa hanno confermato di avere anche loro la stessa sensazione provata da Nathaly. Sensazione che riguarda una questione delicata, ovvero l’orientamento sessuale di un dei gieffini, al quale secondo la Caldonazzo, non interesserebbero le ... Leggi su ck12 (Di domenica 6 febbraio 2022) In queste oreha fatto circolare unasu una questione alquanto delicata riguardante uno dei gieffini presenti nella Casa.al GF Vip – Screenshot Mediasetplay –Quando ancora era in camera da letto, mezza assonnata,ha espresso una sua convinzione su uno dei concorrenti ancora presenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Convinzione condivisa con Delia Duran e Manila Nazzaro, le quali a sorpresa hanno confermato di avere anche loro la stessa sensazione provata da. Sensazione che riguarda una questione delicata, ovvero l’orientamento sessuale di un dei gieffini, al quale secondo la, non interesserebbero le ...

