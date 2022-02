La Gazzetta su Inter-Milan: fino al 75? Inzaghi guardava al Napoli come ultimo scoglio verso lo scudetto (Di domenica 6 febbraio 2022) fino al 75? del derby di Milano, Simone Inzaghi era convinto di avere in pugno la partita, scrive la Gazzetta. Era già proiettato verso il match di sabato prossimo al Maradona, contro il Napoli, che forse vedeva come ultimo vero scoglio verso la corsa allo scudetto. Poi, però, il Milan lo ha bastonato, risollevandosi da una partita che sembrava persa. Ora, scrive la rosea, il viaggio a Napoli assume tutti altri contorni. Inzaghi ha peccato di presunzione. “Il sospetto della presunzione c’è. Il Milan ha vinto perché sa di essere inferiore, l’Inter ha perso perché era troppo convinta di essere superiore. E poi gli ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 febbraio 2022)al 75? del derby dio, Simoneera convinto di avere in pugno la partita, scrive la. Era già proiettatoil match di sabato prossimo al Maradona, contro il, che forse vedevaverola corsa allo. Poi, però, illo ha bastonato, risollevandosi da una partita che sembrava persa. Ora, scrive la rosea, il viaggio aassume tutti altri contorni.ha peccato di presunzione. “Il sospetto della presunzione c’è. Ilha vinto perché sa di essere inferiore, l’ha perso perché era troppo convinta di essere superiore. E poi gli ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Inter - Milan 1-2, rete di Giroud O. (MIL) - Gazzetta_it : L’America scopre il derby: la Cbs sbarca a Milano #gazzaderby #InterMilan - Gazzetta_it : Giroud il Signor Derby (è al 73°): “Orgoglioso di questa squadra che non molla mai” #gazzaderby - YBah96 : RT @Gazzetta_it: Giroud-Sanchez, il contatto non è da Var. Dumfries: gol da annullare - fc_inter1908_ : @Gazzetta_it Più che fragile superbo Ieri l’Inter ha sottovalutato il Milan altrimenti sarebbe finito 3-4 a zero il derby -