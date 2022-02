La Bce fa crescere i tassi dei BTp. Quanto costa al Tesoro?

(Di domenica 6 febbraio 2022) A gennaio il costo dei nuovi titoli è quadruplicato allo 0,40% rispetto al 2021. Il conto è destinato a lievitare ancora, ma le spese per complessive per gestire il debito italiano diminuiranno comunque.

... è evidente che si pone un problema tassi per quella lala cui governatrice, Cristine Lagarde, è sembrata temere più di tutti una crescita stabile dell'inflazione. Dovesseroper questo i ......esserlo e siamo pronti ad accelerare il sostegno in una fase in cui il paese ha bisogno di"... "Se salgono i tassi dellaci potrebbero essere delle modifiche negli scenari, ma non darei ...Ora però la svolta impressa dalla Bce alla propria politica monetaria sembra aver messo ulteriore pressione ai rendimenti dei BTp, sui quali continua a pesare anche la scure del rischio politico ...Il ministro delle Finanze irlandese sa bene che le pressioni si scaricheranno sulla Bce, che domani riunisce il suo Consiglio direttivo. Un «massacro» per le tasche degli italiani secondo il Codacons, ...