Infortunio Gabbiadini: problemi al ginocchio per l'attaccante (Di domenica 6 febbraio 2022) Infortunio Gabbiadini: il ginocchio sinistro di Gabbiadini cede. l'attaccante della Sampdoria costretto al cambio contro il Sassuolo Pessime notizie per Manolo Gabbiadini vittima di un Infortunio che potrebbe essere grave. l'attaccante blucerchiato è stato costretto al cambio al 33? del match contro il Sassuolo a causa di un problema al ginocchio sinistro. Accasciatosi a terra dolorante, Gabbiadini è stato immediatamente soccorso dallo staff sanitario e accompagnato negli spogliatoi. Coro di sostegno per lui da parte dei tifosi della Sampdoria. Le sue condizioni verranno valutate nel corso delle prossime ore.

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Gabbiadini Giampaolo, rispetto il Sassuolo ma voglio punti ... mancavano i nazionali e abbiamo avuto qualche elemento indisponibile per infortunio ma la maggior ... Subito dall'inizio il neo acquisto Sensi alle spalle di Gabbiadini e Caputo: "E' un modello - ha ...

Domani Inter - Milan e Fiorentina - Lazio, domenica Juve - Verona e Venezia - Napoli Ovviamente spazio anche a Gabbiadini e Candreva con Sensi in mezzo. L'ex Inter non teme per ora ... Nsame sta continuando a svolgere un lavoro specifico post infortunio e i vari fantallenatori dovranno ...

FLASH – Infortunio per Gabbiadini: fuori contro il Sassuolo, Sampdoria in ansia

