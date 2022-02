Incredibile Buongiorno: chiede il giallo per non rischiare la Juve, l’arbitro non ci casca (Di domenica 6 febbraio 2022) . Episodio inedito alla Dacia Arena Episodio totalmente inedito, quasi spiazzante, quello verificatosi in Udinese-Torino. Al momento del cambio l’uscente Buongiorno, difensore del Torino, si toglie appositamente la maglia richiamando l’attenzione dell’arbitro per farsi ammonire. Il motivo? La prossima partita del Torino è con il Venezia, quella successiva il derby con la Juventus, e dunque il diffidato Buongiorno voleva saltare lo scontro coi lagunari per esserci nella stracittadina. Rapuano però non ci è cascato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) . Episodio inedito alla Dacia Arena Episodio totalmente inedito, quasi spiazzante, quello verificatosi in Udinese-Torino. Al momento del cambio l’uscente, difensore del Torino, si toglie appositamente la maglia richiamando l’attenzione delper farsi ammonire. Il motivo? La prossima partita del Torino è con il Venezia, quella successiva il derby con lantus, e dunque il diffidatovoleva saltare lo scontro coi lagunari per esserci nella stracittadina. Rapuano però non ci èto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

