Il Papa e il disagio giovanile: "Genitori parlate coi figli, non abbiate paura di loro" | Le "confessioni" di Francesco: "Non sono un Santo, ... (Di domenica 6 febbraio 2022) 'Bisogna parlare ai figli, giocare con loro, essere complici: non dobbiamo avere paura di loro'. Papa Francesco si concede in una intervista tv per affrontare molti temi tra cui quelli legati alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 6 febbraio 2022) 'Bisogna parlare ai, giocare con, essere complici: non dobbiamo averedi'.si concede in una intervista tv per affrontare molti temi tra cui quelli legati alla ...

Advertising

adapallai : RT @MediasetTgcom24: Il Papa parla delle famiglie e il disagio giovanile: 'Parlate coi vostri figli, non abbiate paura di loro' #papafranc… - Alemilanista86 : RT @MediasetTgcom24: Il Papa parla delle famiglie e il disagio giovanile: 'Parlate coi vostri figli, non abbiate paura di loro' #papafranc… - MediasetTgcom24 : Il Papa parla delle famiglie e il disagio giovanile: 'Parlate coi vostri figli, non abbiate paura di loro'… - MediasetTgcom24 : Il Papa parla delle famiglie e il disagio giovanile: 'Parlate coi vostri figli, non abbiate paura di loro'… - eriknippon : @dDinoPirri Il Papa va dove vuole, ci mancherebbe, ma molto umilmente penso che inevitabilmente provocherà disorien… -