F1 | Hamilton rompe il silenzio sui social | ' sono tornato'

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton rompe

'Sono andato via. Ora sono tornato!' , scrive così Lewisin un post pubblicato ieri sui suoi profili social con una foto che lo ritrae sorridente. Il pilota della Mercedes, non scriveva da settimane, precisamente dall'ultima gara ad Abu Dhabi dalla ...Per la prima volta dopo la delusione di Abu Dhabi, Lewisil silenzio nel quale si era trincerato ad inizio dicembre e twitta una foto di sé, con il Gran Canyon sullo sfondo: "Sono stato via. Ora sono tornato!" Il pilota britannico aveva ...Londra, 6 feb. (Adnkronos) - Il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton rompe il silenzio sui social a circa due mesi dal controverso finale del Mondiale di Formula 1 della scorsa stagione.“Sono andato via. Ora sono tornato!”, scrive così Lewis Hamilton in un post pubblicato ieri sui suoi profili social con una foto che lo ritrae sorridente. Il pilota della Mercedes, non ...