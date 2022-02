Covid, Figliuolo: virus arretra, riportare normalità negli ospedali (Di domenica 6 febbraio 2022) Contagi e ricoveri in calo ma il virus circola, l'attenzione resti alta, si entra in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la cura delle patologie ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 6 febbraio 2022) Contagi e ricoveri in calo ma ilcircola, l'attenzione resti alta, si entra in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la cura delle patologie ...

Advertising

anna30048679 : RT @repubblica: Covid, il generale Figliuolo a Repubblica: 'Il virus arretra, ora negli ospedali torni la normalita'. In Italia numero vacc… - GiancarloDeRisi : RT @repubblica: Covid, il generale Figliuolo a Repubblica: 'Il virus arretra, ora negli ospedali torni la normalita'. In Italia numero vacc… - NicolaTenerelli : RT @repubblica: Covid, il generale Figliuolo a Repubblica: 'Il virus arretra, ora negli ospedali torni la normalita'. In Italia numero vacc… - MediasetTgcom24 : Covid, Figliuolo: virus arretra, riportare normalità negli ospedali #covid #gen.francescofigliuolo… - repubblica : Covid, il generale Figliuolo a Repubblica: 'Il virus arretra, ora negli ospedali torni la normalita'. In Italia num… -