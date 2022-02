Calciomercato, che sorprese: Giovinco alla Samp, Kalinic rescinde con l’Hellas Verona (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la 24esima giornata del campionato di Serie A arrivano novità interessanti e a sorpresa che riguardano il Calciomercato. Sebastian Giovinco torna in Serie A, l’attaccante ha raggiunto l’accordo con la Sampdoria dopo l’infortunio di Gabbiadini. L’ex Juventus raggiungerà domani Genova per la firma del contratto fino al termine della Juventus. E’ finita l’avventura di Kalinic con la maglia del Verona, il calciatore è entrato in campo nella sfida contro la Juventus. Il club ha comunicato la rescissione del contratto, ancora non è chiaro il motivo. “Hellas Verona FC comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Nikola Kalini?, 34enne attaccante croato che lascia il Club gialloblù, con il quale – in una stagione e mezza – ha disputato complessivamente 33 partite ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la 24esima giornata del campionato di Serie A arrivano novità interessanti e a sorpresa che riguardano il. Sebastiantorna in Serie A, l’attaccante ha raggiunto l’accordo con ladoria dopo l’infortunio di Gabbiadini. L’ex Juventus raggiungerà domani Genova per la firma del contratto fino al termine della Juventus. E’ finita l’avventura dicon la maglia del, il calciatore è entrato in campo nella sfida contro la Juventus. Il club ha comunicato la rescissione del contratto, ancora non è chiaro il motivo. “HellasFC comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Nikola Kalini?, 34enne attaccante croato che lascia il Club gialloblù, con il quale – in una stagione e mezza – ha disputato complessivamente 33 partite ...

