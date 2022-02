Bologna - Empoli 0-0 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

Advertising

gabcampaniello : El Cagliari sorprende al Atalanta, la Sampdoria arrasa y Bologna y Empoli empatan - 24Trends_Italia : 1. Irama - 200mille+ 2. Giusy Ferreri - 200mille+ 3. Orietta Berti - 200mille+ 4. Tananai - 100mille+ 5. Terremoto… - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic come Allegri: 'Quando non vinci...': Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, parla ai microf… - nestquotidiano : Bologna-Empoli senza reti, finisce 0-0 al Dall’Ara - ZO_it : Le #pagelle dei rossoblù, di @luca_baccolini. ?? #DrinkNow sponsor ufficiale ?? Ordina subito sul sito o fai un salt… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Empoli

La cronaca diFinisce a reti inviolate il match del Dall'Ara. Nel primo tempo è ilad andare più vicino al gol, con Arnautovic che colpisce la traversa della porta difesa da ...Nell'altra partita delle 15edhanno pareggiato per 0 - 0, con un palo colpito per parte. La squadra di Mihajlovic è tredicesima in classifica a 28 punti, mentre l'è undicesimo ...BOLOGNA - Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la gara con il Bologna: "Sul palo di Di Francesco e la traversa di Arnautovic ho chiuso gli occhi...". - ...Anzi: il suo buon posizionamento tra i pali riesce a far sbagliare mira a Bajrami e Verre, i più vicini dell’Empoli ad andare a rete. Soumaoro 7 – Un eccellente finale di partita previene le ...