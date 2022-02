Amici 21, una sfida per Mattia Zenzola: ma ecco il colpo di scena (Di domenica 6 febbraio 2022) Mattia Zenzola TORNA SULLA PISTA PER AFFRONTARE UNA sfida: ALESSANDRA CELENTANO E RAIMONDO TODARO ALZANO I TONI Il ballerino di latino americano di Amici 21, Mattia Zenzola, dopo tante settimane senza potersi allenare, torna sulla pista a ballare. LEGGI ANCHE Amici 21, ecco la prima eliminazione: entra un nuovo allievo di ballo Circa un mese fa, l’allievo di Raimondo Todaro, Mattia Zenzola, ha subìto un grave infortunio al piede. Da quel momento non ha potuto né allenarsi né esibirsi, ma da qualche giorno il medico ha comunicato a Todaro e a Zenzola, che d’ora in poi può ritornare a ballare. In queste settimane però, Alessandra Celentano ha cercato una possibile sostituzione per ... Leggi su 361magazine (Di domenica 6 febbraio 2022)TORNA SULLA PISTA PER AFFRONTARE UNA: ALESSANDRA CELENTANO E RAIMONDO TODARO ALZANO I TONI Il ballerino di latino americano di21,, dopo tante settimane senza potersi allenare, torna sulla pista a ballare. LEGGI ANCHE21,la prima eliminazione: entra un nuovo allievo di ballo Circa un mese fa, l’allievo di Raimondo Todaro,, ha subìto un grave infortunio al piede. Da quel momento non ha potuto né allenarsi né esibirsi, ma da qualche giorno il medico ha comunicato a Todaro e a, che d’ora in poi può ritornare a ballare. In queste settimane però, Alessandra Celentano ha cercato una possibile sostituzione per ...

