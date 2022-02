Addio a Gigliola Martinelli dipendente del centro diabetico e orgoglio dell' intera comunità

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Addio Gigliola

La Provincia di Como

... Luciano Tajoli " "Al di là" - 1962 Domenico Modugno, Claudio Villa " "" - 1963 Tony Renis, Emilio Pericoli " "Uno per tutte" - 1964Cinquetti, Patricia Carli " "Non ho l'età (...FERMIGNANO - L'ultimo viaggio, prematuro e inatteso, diMartinelli, dipendente del centro diabetico dell'ospedale di Urbino, 67 anni, donna, nonna, mamma, moglie e sorella di gradevolezza e sensibilità unica, assessore alla sanità ed al sociale ...FERMIGNANO - L’ultimo viaggio, prematuro e inatteso, di Gigliola Martinelli, dipendente del centro diabetico dell’ospedale di Urbino, 67 anni, donna, nonna, mamma, moglie e sorella di gradevolezza e ...Dopo dieci anni di coma si è spenta Gigliola Rovelli. Aveva 65 anni. Dieci anni fa la sua esistenza è stata tragicamente sconvolta da un incidente domestico. Un doloroso travaglio per lei e i suoi ...