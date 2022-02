Uomini e Donne, Denise Mingiano sui social contro Matteo Ranieri e Maria De Filippi: ecco cosa sta succedendo (Di sabato 5 febbraio 2022) Durante la registrazione di Uomini e Donne di ieri è stato mostrato un bacio tra Denise Mingiano e Matteo Ranieri durante la loro esterna. Poi, però, Denise ha abbandonato lo studio dopo essere stata attaccata per aver lasciato ancora aperta la porta ad Armando Incarnato che ha manifestato il suo interesse verso di lei. Il pubblico social, dopo aver letto le anticipazioni della puntata, si è impuntato contro di lei sui social e la corteggiatrice ha risposto a diverse critiche. Come riportato da ilvicolodellenews.it, inoltre, la ragazza ha poi cancellato alcune delle risposte date su Instagram: A chi le ha consigliato “Buttati su Armando“, lei ha risposto: Preferisco nel fuoco, ma dai su. Inoltre ... Leggi su isaechia (Di sabato 5 febbraio 2022) Durante la registrazione didi ieri è stato mostrato un bacio tradurante la loro esterna. Poi, però,ha abbandonato lo studio dopo essere stata attaccata per aver lasciato ancora aperta la porta ad Armando Incarnato che ha manifestato il suo interesse verso di lei. Il pubblico, dopo aver letto le anticipazioni della puntata, si è impuntatodi lei suie la corteggiatrice ha risposto a diverse critiche. Come riportato da ilvicolodellenews.it, inoltre, la ragazza ha poi cancellato alcune delle risposte date su Instagram: A chi le ha consigliato “Buttati su Armando“, lei ha risposto: Preferisco nel fuoco, ma dai su. Inoltre ...

