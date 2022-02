Un posto al sole, spoiler: una dura prova per Rossella (Di sabato 5 febbraio 2022) Il personaggio di Rossella Graziani sarà al centro delle dinamiche di Un posto al sole durante le prossime puntate. La ragazza sta attraversando un periodo molto travagliato soprattutto a livello sentimentale dal momento che ha scoperto che Riccardo è ancora sposato e sua moglie non ha alcuna intenzione di rinunciare a lui e concedergli la separazione consensuale. Proprio affinché la donna ragioni e si decida finalmente ad accettare la fine del loro matrimonio, il medico partirà per Bolzano e per Rossella sarà un duro colpo. La figlia di Silvia, infatti, stando agli spoiler della soap opera di Rai 3, sarà molto gelosa e preoccupata e vivrà con molta tensione i giorni di assenza del fidanzato. Inoltre, Rossella si ritroverà a fronteggiare una situazione in ospedale ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 5 febbraio 2022) Il personaggio diGraziani sarà al centro delle dinamiche di Unalnte le prossime puntate. La ragazza sta attraversando un periodo molto travagliato soprattutto a livello sentimentale dal momento che ha scoperto che Riccardo è ancora sposato e sua moglie non ha alcuna intenzione di rinunciare a lui e concedergli la separazione consensuale. Proprio affinché la donna ragioni e si decida finalmente ad accettare la fine del loro matrimonio, il medico partirà per Bolzano e persarà un duro colpo. La figlia di Silvia, infatti, stando aglidella soap opera di Rai 3, sarà molto gelosa e preoccupata e vivrà con molta tensione i giorni di assenza del fidanzato. Inoltre,si ritroverà a fronteggiare una situazione in ospedale ...

