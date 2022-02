Spalletti: “Devo chiedere scusa a Nainggolan”, risate in conferenza stampa (Di sabato 5 febbraio 2022) Luciano Spalletti parla anche di Radja Nainggolan in conferenza stampa pre Venezia-Napoli. Il tecnico: “Devo chiedere scusa a Radja“. Nei giorni scorsi Nainggolan ha ricordato un aneddoto di quando era a Roma: “L’allenatore che mi ha dato di più? Spalletti: con lui, ho fatto il miglior anno della mia carriera, a livello di squadra e individuale. Vi racconto un aneddoto, che si intravede anche nella serie tv su Totti: a Bergamo prima del match con l’Atalanta, Spalletti aspetto me, Francesco e Pjanic in corridoio dopo che avevamo passato la nottata a giocare col pc…“. A Radio Kiss Kiss Napoli, Nainggolan ha parlato molto bene di Spalletti. Il tecnico in conferenza ... Leggi su napolipiu (Di sabato 5 febbraio 2022) Lucianoparla anche di Radjainpre Venezia-Napoli. Il tecnico: “a Radja“. Nei giorni scorsiha ricordato un aneddoto di quando era a Roma: “L’allenatore che mi ha dato di più?: con lui, ho fatto il miglior anno della mia carriera, a livello di squadra e individuale. Vi racconto un aneddoto, che si intravede anche nella serie tv su Totti: a Bergamo prima del match con l’Atalanta,aspetto me, Francesco e Pjanic in corridoio dopo che avevamo passato la nottata a giocare col pc…“. A Radio Kiss Kiss Napoli,ha parlato molto bene di. Il tecnico in...

Advertising

napolipiucom : Spalletti: 'Devo chiedere scusa a Nainggolan', risate in conferenza stampa #Nainggolan #napoli #Spalletti… - DeBelloGalli8 : @_Sofy_m Mi ricordo solo lo 0-0 del primo anno di Spalletti, quello rimandato per la morte di Astori, con scinochio… - ReErthu : @L__Spalletti @DilettaLeotta @pisto_gol @robymancio Ma che ti devo dire ti ho raccontato le mie cose cioè no a te p… -