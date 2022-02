Sanremo 2022, quarta serata: picchi ascolto per Achille Lauro e Jovanotti (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono stati registrati da Achille Lauro e Jovanotti i picchi d’ascolto della quarta sera di Sanremo 2022. Il momento di maggiore ascolto, in valori assoluti (numero di spettatori) è stato toccato alle 22.15, con 16.388.000 spettatori, mentre Achille Lauro regalava le rose rosse Loredana Bertè e chiedeva ad Amadeus di leggere la sua dedica a Loredana. In termini di share, il picco è stato invece toccato alle 23.25, con 67.3%, mentre Jovanotti svelava la passione di Amadeus per la pittura. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono stati registrati dad’dellasera di. Il momento di maggiore, in valori assoluti (numero di spettatori) è stato toccato alle 22.15, con 16.388.000 spettatori, mentreregalava le rose rosse Loredana Bertè e chiedeva ad Amadeus di leggere la sua dedica a Loredana. In termini di share, il picco è stato invece toccato alle 23.25, con 67.3%, mentresvelava la passione di Amadeus per la pittura. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - yonkiminnie : RT @alessiasidec: #BTS as Sanremo 2022 songs per votare da telefono fisso chiama il numero 130613 o invia un sms con i codici dei cantanti… - gostanello : TANANAI CON ROSE CHEMICAL – A FAR L’AMORE COMINCIA TU / 1 E figurati se il nostro grandissimo Asganaway non era il… -