Sanremo 2022, omaggio a Raffaella Carrà (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sanremo 2022 celebra un autentico mito della tv e della musica, recentemente scomparsa: Raffaella Carrà. "Semplicemente, la più grande di tutti", afferma Amadeus. "Aveva una personalità pazzesca, una grande intelligenza, sapeva arrivare al cuore della gente. Ed era una cantante straordinaria – ricorda – con 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, con canzoni che continuano a essere ascoltate e ballate. Il tributo alla Carrà è legato all'anteprima mondiale del musical 'Ballo Ballo', tratto dal film 'Explota Explota', prodotto da Tornasol, Indigo e Rai Cinema. Sulle note delle canzoni portate al successo da Raffaella Carrà, in scena all'Ariston le coreografie firmate per l'occasione da Laccio, con il coordinamento artistico di Sergio ...

