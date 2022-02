(Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Pendolari salernitani versoper un. Rete Ferroviaria Italiana fa sapere: “Modifiche alla circolazione ferroviaria tra Torre Annunziata eSan Giovanni Barra,linea convenzionale-Nocera Inferiore-, sospesa il 3 febbraio a seguito della segnalazione dei Vigili del Fuoco di un edificio privato pericolante a ridosso della linea ferroviaria. In attesa dei provvedimenti amministrativi e per tutta la durata dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio, che potrebbero proseguire fino a 30 giorni, i treni saranno limitati e sostituiti con bus nellatra Torre Annunziata eSan Giovanni Barra. Tutti gli aggiornamenti saranno ...

Advertising

enpaonlus : Campania, quindici tartarughe Caretta caretta trovate morte sulle spiagge della regione - CilentoReporter : #Campania - Modifiche tra Torre Annunziata e Napoli San Giovanni Barra su richiesta dei Vigili del Fuoco per verifi… - anteprima24 : ** ##Salerno-Napoli, un mese di disagi sulla vecchia tratta ** - TurismoItaliaNw : Le 20 città più romantiche d'Italia dove l'amore si celebra tutto l'anno: sul podio Milano, seguono Napoli e Salern… - Drakul4000 : @lenuccia82 Salerno non è Napoli. -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Napoli

anteprima24.it

... ad allertare i residenti dello stabile di largo Fontana, a ridosso di c orso Garibaldi e dei binari della Metropolitana che collegaattraversando i comuni del Miglio d'oro, è stata ......Iervolino che ha incontrato il sindacoprima di incontrare i giornalisti per la conferenza stampa. Sembrava quasi una giornata di festa, come se tutti avessero dimenticato cheè una ...Le prime avvisaglie sono state registrate mercoledì attorno alle 17: ad allertare i residenti dello stabile di largo Fontana, a ridosso di corso Garibaldi e dei binari della Metropolitana che collega ...Dopo il calvario dell’estate scorsa, nuovi disagi in arrivo per i pendolari: stavolta, a costringere Rfi – Rete Ferroviaria Italiana – a modificare il piano dei trasporti su ferro lungo la tratta tra ...