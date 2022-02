Rugby | Sei Nazioni 2022 | cuore Scozia | Inghilterra battuta

(Di sabato 5 febbraio 2022) Lavince all’esordio nel Seidi, al termine di una sentitissima e tiratissima sfida contro l’. La Nazionale di Townsend si impone per 20-17 una partita il cui pronostico vedeva favoriti gli ospiti, che avevano raccolto quattro vittorie nelle ultime cinque sfide in casa dei vicini britannici. RISULTATI e CLASSIFICA IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA Jones deve fare i conti con le numerose assenze tra le fila inglesi: assenti i fratelli Vunipola, oltre a Lawes e e capitan Farrell; ma sono proprio gli ospiti a comandare i primi minuti, in cui mettono sotto pressione gli scozzesi che non riescono ad uscire dalla propria metà campo. La pressione trova finalmente sbocco con un facile penalty trasformato da Marcus Smith al 16?. Ma la retroguardia inglese si fa cogliere di ...

abdo_massa : RT @Gazzetta_it: Sei Nazioni: Smith illumina, ma la decide Russell. Scozia-Inghilterra 20-17 #rugby - Gazzetta_it : Sei Nazioni: Smith illumina, ma la decide Russell. Scozia-Inghilterra 20-17 #rugby - CiccioniSe : RT @SkySport: ULTIM'ORA RUGBY SEI NAZIONI, SCOZIA-INGHILTERRA 20-17 Decisivo il piazzato di Russell al 72' #SkySport #SeiNazioni #Rugby - sportface2016 : #Rugby, #SixNations2022: cuore #Scozia, #Inghilterra battuta 20-17 - DesmondOmon : RT @SkySport: ULTIM'ORA RUGBY SEI NAZIONI, SCOZIA-INGHILTERRA 20-17 Decisivo il piazzato di Russell al 72' #SkySport #SeiNazioni #Rugby -

