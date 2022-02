Roma | Abraham sbotta | messaggio dopo il pari e le polemiche

(Di domenica 6 febbraio 2022) Non è stata la gara attesa per la, ma Tammyil Genoa ha comunque un motivo sui social per esultare. Un pareggio a reti bianche ha concluso la sfida trae Genoa all’Olimpico. I giallorossi perdono l’occasione di confermarsi sul treno per l’Europa e ottenere ancora tre punti in classifica. Frustrazione al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... all'Olimpico trae Genoa finisce in parità con il Var che annulla per un fallo in attacco diil gol al 90' di Zaniolo (poi espulso per proteste). Secondo 0 - 0 consecutivo per i liguri ......dopo un controllo al Var per un fallo disu Vasquez. Al 95' espulso Zaniolo, che dopo un primo giallo per essersi tolto la maglia ne prende un secondo per proteste. Il tabellino di- ...Grande amarezza per Nicolò Zaniolo dopo il gol al 90' annullato dal Var per un precedente fallo di Abraham che sarebbe valso la vittoria della Roma contro il Genoa all'Olimpico. (Sport Mediaset) ...Non esiste”. Queste le parole del tecnico della Roma Mourinho dopo il pareggio a reti inviolate contro il Genoa ed il gol annullato a Zaniolo allo scadere, per un contatto tra Abraham e Vazquez. “Vedo ...