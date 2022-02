(Di sabato 5 febbraio 2022)ma non ammette piùin campo. Ilchiede alnigeriano maggiore autocontrollo.pronto a tornare titolare contro il Venezia.del Napoli indosserà una nuova maschera protettiva più leggera. Proprio contro i veneti all’andatafu espulso lasciando gli azzurri in 10 dopo 22 minuti di gioco. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela unsue le intemperanze di: “Conla squadra ha profondità maggiore, e anche tempi di gioco e soluzioni diverse. Merito delle caratteristiche esplosive di questo ragazzone che in Italia è maturato migliorando anche la ...

Advertising

napolipiucom : Retroscena Spalletti-Osimhen: 'Basta bischerate'. Il tecnico carica l'attaccante #napoli #OSIMHEN… - areanapoliit : Retroscena #Spalletti, scontro furioso: 'Si rassegni, la formazione la faccio io' - Ftbnews24 : ?? #Calciomercato Juventus, retroscena Gatti: beffata un’altra big di Serie A #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL… - infoitsport : De Laurentiis spiazzato dalle parole di Spalletti: il retroscena - infoitsport : Kiss Kiss - Spalletti, niente clausola Champions: il retroscena sul contratto del mister -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Spalletti

AreaNapoli.it

Sarà l'allenamento di oggi a dare delle risposte più concrete a Luciano, in merito alla ... "Scudetto? Napoli squadra molto forte, l'Inter non mi convince del tutto"di mercato: ...Meret o Ospina ? Lucianonon ha ancora preso una decisione. Ieri il portiere colombiano ... "Scudetto? Napoli squadra molto forte, l'Inter non mi convince del tutto"di mercato: ...Dopo una prima stagione di ambientamento sotto la guida di Spalletti, il Toro è esploso definitivamente ... è scontro per Fabio Carvalho! Ecco il clamoroso retroscena 4 Febbraio 2022 Jet privato che ...Il Napoli domani sfiderà il Venezia, per Luciano Spalletti si tratta di un ritorno al passato. Il tecnico di Certaldo allenò la squadra lagunare nel 1999-2000. Il Corriere Veneto racconta del non ...