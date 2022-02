Rayan, il bambino marocchino caduto in un pozzo 100 ore fa, raggiunto dai soccorritori (Di sabato 5 febbraio 2022) Per tirarlo fuori da li è stato scavato un tunnel parallelo. Li è sceso un team di medici per verificare lo stato di salute del piccolo durante tutte le fasi di estrazione Leggi su tg.la7 (Di sabato 5 febbraio 2022) Per tirarlo fuori da li è stato scavato un tunnel parallelo. Li è sceso un team di medici per verificare lo stato di salute del piccolo durante tutte le fasi di estrazione

