Qualificazioni Atp Buenos Aires 2022 | eliminato Cecchinato | out anche Giannessi

(Di sabato 5 febbraio 2022) Arrivano brutte notizie per i colori azzurri da, dove Marcoed Alessandrosono usciti di scena nel tabellone di qualificazione. Sconfitta sorprendente per il tennista siciliano nonché numero uno del seeding, travolto con un duplice 6-2 dal kazako Popko in poco più di un’ora di gioco. Più prevedibile il k.o. di, che ha fatto ciò che poteva ma si è dovuto arrendere al più quotato Hugo Dellien. 7-6 6-1 lo score finale, maturato in 1h38?. Sfuma dunque per entrambi il sogno chiamato main draw, che vedrà al via solamente due tennista azzurri, ovvero Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. SportFace.