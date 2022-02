Pechino 2022, curling doppio misto: vincono Norvegia e Svezia (Di sabato 5 febbraio 2022) Seconda vittoria per la Norvegia nel doppio misto di curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022; Kristine Skaslien e Magnus Nedregotten hanno superato per 10-4 la coppia australiana Tahli Gill e Dean Hewitt, ancora a secco di vittorie. I norvegesi partono subbito forte con quattro punti nel primo end e altri due nel secondo; l’Australia accorcia leggermente sul 6-1 nel terzo end ma la risposta degli avversari e immediata (7-1). Altri tre punti degli australiani nel quinto end, che hanno però nuovamente trovato la risposta della Norvegia nel sesto. Netta anche la vittoria della Svezia sulla Svizzera. Almida De Val e Oskar Eriksonn hanno superato per 6-1 Jenny Perret e Martin Rios con quattro punti negli ultimi quattro end. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Seconda vittoria per laneldialle Olimpiadi invernali di; Kristine Skaslien e Magnus Nedregotten hanno superato per 10-4 la coppia australiana Tahli Gill e Dean Hewitt, ancora a secco di vittorie. I norvegesi partono subbito forte con quattro punti nel primo end e altri due nel secondo; l’Australia accorcia leggermente sul 6-1 nel terzo end ma la risposta degli avversari e immediata (7-1). Altri tre punti degli australiani nel quinto end, che hanno però nuovamente trovato la risposta dellanel sesto. Netta anche la vittoria dellasulla Svizzera. Almida De Val e Oskar Eriksonn hanno superato per 6-1 Jenny Perret e Martin Rios con quattro punti negli ultimi quattro end. SportFace.

