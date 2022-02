Nuova quarantena scuola primaria, le classi già in Dad con 2 positivi tornano subito in presenza. Con il nuovo decreto servono 5 casi. FAQ (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le nuove FAQ sul sito dedicato alla gestione della pandemia aggiornate al nuovo decreto anti covid approvato dal Governo e già in Gazzetta Ufficiale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le nuove FAQ sul sito dedicato alla gestione della pandemia aggiornate alanti covid approvato dal Governo e già in Gazzetta Ufficiale. L'articolo .

