Napoli | report allenamento Tuanzebe e Ounas lavorano ancora a parte

Il Napoli questa mattina si è allenato a Castel Volturno in vista del match di domani contro il Venezia. Dal report pubblicato dal club sul suo sito si rileva che Tuanzebe e Ounas hanno lavorato ancora separatamente dal resto del gruppo. Molto probabile, dunque, che domani non siano tra gli uomini a disposizione di Spalletti. "Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domani 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello seguita da partita a campo ridotto. Successivamente seduta tattica ed esercitazioni su calci piazzati. Tuanzebe ha svolto terapie e lavoro in palestra.

