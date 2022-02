Mou chiude le porte a Zaniolo "Resta sicuramente fino al 2024"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mou chiude

OneFootball - Italiano

"Col Genoa sarà una partita difficile " dice ancora", i rossoblù hanno cambiato allenatore e tanti giocatori in questa finestra di mercato. È complicato capire in anticipo che avversario ...La sessione invernale 2022 sicol colpo più caro della storia di gennaio in Italia. Dusan Vlahovic ovviamente si prende ... La rosa non è ancora ad immagine e somiglianza di. SALERNITANA 7 ..."Col Genoa sarà una partita difficile – dice ancora Mou –, i rossoblù hanno cambiato allenatore e tanti giocatori in questa finestra di mercato. È complicato capire in anticipo che avversario ...Niente da fare. Per il regista, ripassare in estate. Si è chiuso ieri il mercato e la Roma, pur accogliendo in rosa Sergio Oliveira e Maitland-Niles, non può essere del tutto soddisfatta. Perché al di ...