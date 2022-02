'Mia moglie? Una furia a letto!'. George Weah nella bufera, e ora la rielezione è a rischio (Di sabato 5 febbraio 2022) Un nuovo problema per George Weah , l'ex pallone d'oro da cinque anni presidente della Liberia . In una sua recente autobiografia infatti l'ex calciatore ha definito la moglie 'Una furia a letto' e ... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022) Un nuovo problema per, l'ex pallone d'oro da cinque anni presidente della Liberia . In una sua recente autobiografia infatti l'ex calciatore ha definito la'Unaa letto' e ...

Advertising

maiaacersosimo : @amyyy1Dforever altrimenti non saresti mia moglie - Annalagavo : RT @_Ragtime: Confessione notturna. In ufficio ho una pianta da almeno 12 anni, me la diede mia moglie, non so manco che pianta è. È soprav… - pau8 : @sara_turetta Si mia moglie. - mkvland : @recifar @marcocanestrari Per sapere cos’è il cash dovrei chiedere a mia moglie - sierrafox59 : @GuidoCrosetto @Drusilla_Foer @N_DeGirolamo Ho un dubbio, mia moglie era fanatica di sta Drusilla su FB ma ora ha c… -