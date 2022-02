Mahmood e Blanco: le emozioni ad un passo dalla finale! (Di sabato 5 febbraio 2022) Mahmood e Blanco raccontano le emozioni legate a Sanremo e ironizzano su un ipotetico primo posto in classifica: “i favoriti non vincono mai!” All’alba dell’ultima puntata di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco raccontano le loro emozioni e svelano gli alti e bassi del percorso che, dallo scorso martedì, li vede indiscussi protagonisti della prestigiosa Kermesse. Con estrema spontaneità e con il guizzo ironico che li contraddistingue, Mahmood e Blanco dichiarano di aver imparato molto l’uno dall’altro. “Grazie a Blanco ho imparato a muovermi meglio sul palco” – afferma Mahmood. Blanco, invece, confessa che senza Mahmood sarebbe stato molto più nervoso e agitato: “sono una persona molto ... Leggi su 361magazine (Di sabato 5 febbraio 2022)raccontano lelegate a Sanremo e ironizzano su un ipotetico primo posto in classifica: “i favoriti non vincono mai!” All’alba dell’ultima puntata di Sanremo 2022,raccontano le loroe svelano gli alti e bassi del percorso che, dallo scorso martedì, li vede indiscussi protagonisti della prestigiosa Kermesse. Con estrema spontaneità e con il guizzo ironico che li contraddistingue,dichiarano di aver imparato molto l’uno dall’altro. “Grazie aho imparato a muovermi meglio sul palco” – afferma, invece, confessa che senzasarebbe stato molto più nervoso e agitato: “sono una persona molto ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Mahmood poco prima di esibirsi con Blanco in questa quarta serata di #Sanremo2022 ha avuto un mancamento. Pronta… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - IlContiAndrea : #Mahmood “Ieri sera ho avuto una congestione perché ho preso un po' di freddo. Ma ho con me #Blanco che mi sostiene… - Roselyn85976811 : RT @dreamingtom: mahmood sembra il padre che dice al figlio di scendere che potrebbe farsi del male e blanco semplicemente che non lo ascol… - LalaTiger8 : RT @rtl1025: ?? Mahmood & Blanco: 'Dire che a Gianni Morandi serve una mano è una cazzata. Morandi e Jovanotti hanno spaccato, sono due most… -