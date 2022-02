Mahmood e Blanco con la vittoria in tasca? “Il favorito non vince mai” (Di sabato 5 febbraio 2022) Mahmood e Blanco hanno la vittoria in tasca, almeno a detta del popolo del web. I diretti interessati, infatti, non la pensano esattamente così e, collegati in conferenza stampa, ironizzano proprio sul loro primo posto stabile nella classifica di gradimento del Festival. Ma del resto loro alla classifica non ci pensano. “Chi è il favorito non vince mai. Non ci pensiamo alla classifica, ci sono tanti altri artisti di cui siamo fan e solo immaginare di essere sopra questi nomi ci farebbe strano”, dicono ai giornalisti. Una sola speranza fronte Mahmood e Blanco a Sanremo: “Speriamo di non deludere chi ci segue perché c’è stato uno sostegno pazzesco”. Si riferiscono al record messo a segno in 24 ore su Spotify con Brividi ma anche ai numerosi fan ... Leggi su optimagazine (Di sabato 5 febbraio 2022)hanno lain, almeno a detta del popolo del web. I diretti interessati, infatti, non la pensano esattamente così e, collegati in conferenza stampa, ironizzano proprio sul loro primo posto stabile nella classifica di gradimento del Festival. Ma del resto loro alla classifica non ci pensano. “Chi è ilnonmai. Non ci pensiamo alla classifica, ci sono tanti altri artisti di cui siamo fan e solo immaginare di essere sopra questi nomi ci farebbe strano”, dicono ai giornalisti. Una sola speranza frontea Sanremo: “Speriamo di non deludere chi ci segue perché c’è stato uno sostegno pazzesco”. Si riferiscono al record messo a segno in 24 ore su Spotify con Brividi ma anche ai numerosi fan ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Mahmood poco prima di esibirsi con Blanco in questa quarta serata di #Sanremo2022 ha avuto un mancamento. Pronta… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - IlContiAndrea : #Mahmood “Ieri sera ho avuto una congestione perché ho preso un po' di freddo. Ma ho con me #Blanco che mi sostiene… - 110ALYX : RT @rtl1025: ?? Mahmood & Blanco: 'Dire che a Gianni Morandi serve una mano è una cazzata. Morandi e Jovanotti hanno spaccato, sono due most… - melizzi_giulia : RT @oubaxence: blanco era pronto a donarci 500 punti al fantasanremo ma purtroppo mahmood l'ha fermato -