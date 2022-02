LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Aleix Espargarò in testa davanti a Bastianini, Viñales si porta in terza posizione, un’ora al termine (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.09 Continua a migliorarsi il sei volte campione del mondo MotoGP. 10.06 Marc Marquez fa segnare un 1’59?324 al cinquantaquattresimo giro completato e sale in quinta posizione superando Pol Espargarò e Joan Mir. 10.03 Questi i tempi aggiornati quando manca meno di un’ora al termine della prima sessione della due giorni di Sepang: 1 P ESPARGARO, Aleix 1:58.371 9 / 29 Pit In2 P Bastianini, Enea 1:58.638 0.267 0.267 23 / 39 Pit In 3 P Viñales, Maverick 1:59.102 0.731 0.464 44 / 46 Pit In 4 RINS, Alex 1:59.157 0.786 0.055 51 / 58 2:14.925 5 P ESPARGARO, Pol 1:59.353 0.982 0.196 25 / 50 Pit In 6 P MIR, Joan 1:59.415 1.044 0.062 21 / 52 Pit In 7 MARQUEZ, Marc ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.09 Continua a migliorarsi il sei volte campione del mondo. 10.06 Marc Marquez fa segnare un 1’59?324 al cinquantaquattresimo giro completato e sale in quintasuperando Pole Joan Mir. 10.03 Questi i tempi aggiornati quando manca meno dialdella prima sessione della due giorni di: 1 P ESPARGARO,1:58.371 9 / 29 Pit In2 P, Enea 1:58.638 0.267 0.267 23 / 39 Pit In 3 P, Maverick 1:59.102 0.731 0.464 44 / 46 Pit In 4 RINS, Alex 1:59.157 0.786 0.055 51 / 58 2:14.925 5 P ESPARGARO, Pol 1:59.353 0.982 0.196 25 / 50 Pit In 6 P MIR, Joan 1:59.415 1.044 0.062 21 / 52 Pit In 7 MARQUEZ, Marc ...

