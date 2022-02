L’eredità difficile delle grandi dive. La riflessione con Maurizio Galante (Di sabato 5 febbraio 2022) Nel 2020, un ironico destino ha ordito una trappola contro Andrew Bolton, curatore del Costume Institute al MET di New York, che ogni anno sceglie il tema della mostra da cui prende origine anche il celeberrimo Met Ball, il gran ballo inaugurale organizzato da Anna Wintour che, ahinoi, ormai pare più adatto al gossip - “ma come s’è conciata?” – che allo standing sociologico a cui aspira. Nell’anno in cui il tempo si è fermato, Bolton ha scelto di intitolare la mostra Fashion and Duration, per esplorare come gli abiti generino associazioni che confondono passato, presente e futuro (da maggio è stata poi rimandata a novembre, ma in modalità molto sottotono). Punto di partenza: l’utilizzo del concetto di durée concepito dal filosofo Henri Bergson, secondo il quale “la durata è la stoffa stessa della realtà”, idea che fece storcere il naso agli storici e a chi confidava nelle magnifiche ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 5 febbraio 2022) Nel 2020, un ironico destino ha ordito una trappola contro Andrew Bolton, curatore del Costume Institute al MET di New York, che ogni anno sceglie il tema della mostra da cui prende origine anche il celeberrimo Met Ball, il gran ballo inaugurale organizzato da Anna Wintour che, ahinoi, ormai pare più adatto al gossip - “ma come s’è conciata?” – che allo standing sociologico a cui aspira. Nell’anno in cui il tempo si è fermato, Bolton ha scelto di intitolare la mostra Fashion and Duration, per esplorare come gli abiti generino associazioni che confondono passato, presente e futuro (da maggio è stata poi rimandata a novembre, ma in modalità molto sottotono). Punto di partenza: l’utilizzo del concetto di durée concepito dal filosofo Henri Bergson, secondo il quale “la durata è la stoffa stessa della realtà”, idea che fece storcere il naso agli storici e a chi confidava nelle magnifiche ...

