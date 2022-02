La scaletta dell’ultima serata di Sanremo 2022: ospiti e co – conduttrice (Di sabato 5 febbraio 2022) Siamo arrivati alla fine di questo Sanremo da record. Il Festival della canzone italiana quest’anno ha realizzato i migliori ascolti dell’ultimo decennio, complice anche la pandemia che ci ha resi tutti più propensi a guardare la televisione e non uscire di casa. Lo show è stato a tratti avvincente, in altre parti abbastanza noioso. Ma quest’anno il FantaSanremo è riuscito a entrare dentro la kermesse e modificarla per certi versi, svecchiando un po’ la liturgia canonica. Oggi scopriremo chi sarà tra i 25 big in gara vincere quest’edizione di Sanremo e poter prender parte all’Eurovision 2022, che si terrà quest’anno proprio in Italia. Scopriamo tutti i dettagli su quest’ultima imperdibile serata. Leggi anche Come vedere la replica di Sanremo 2022 La ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 5 febbraio 2022) Siamo arrivati alla fine di questoda record. Il Festival della canzone italiana quest’anno ha realizzato i migliori ascolti dell’ultimo decennio, complice anche la pandemia che ci ha resi tutti più propensi a guardare la televisione e non uscire di casa. Lo show è stato a tratti avvincente, in altre parti abbastanza noioso. Ma quest’anno il Fantaè riuscito a entrare dentro la kermesse e modificarla per certi versi, svecchiando un po’ la liturgia canonica. Oggi scopriremo chi sarà tra i 25 big in gara vincere quest’edizione die poter prender parte all’Eurovision, che si terrà quest’anno proprio in Italia. Scopriamo tutti i dettagli su quest’ultima imperdibile. Leggi anche Come vedere la replica diLa ...

tuttopuntotv : La scaletta dell’ultima serata di Sanremo 2022: ospiti e co – conduttrice #Sanremo2022 - Ihatepe30374806 : RT @aliceeblg: NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA!! La scaletta degli artisti che si esibiranno stasera ancora non è uscita perché dietro le quinte s… - aliceeblg : NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA!! La scaletta degli artisti che si esibiranno stasera ancora non è uscita perché dietro le… - sghi29 : RT @pasquino2000: Ho letto la scaletta di #Sanremo2022: il primo a cantare tra quelli in gara sarà Achille Lauro, presumibilmente mentre ci… - pasquino2000 : Ho letto la scaletta di #Sanremo2022: il primo a cantare tra quelli in gara sarà Achille Lauro, presumibilmente men… -