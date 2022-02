Israele, il capo della task force anti-Covid: “Con Omicron orizzonte diverso. Ancora malati e morti, ma possibile normalità in un paio di mesi” (Di sabato 5 febbraio 2022) Uno “tsunami di positivi”, “ospedali pieni” e sotto pressione, ma anche una prospettiva a breve termine di portare giù la curva delle infezioni e tenere a bada in futuro Sars Cov 2 e tutte le sue varianti magari con “una vaccinazione ogni 9 oppure 12 mesi”. Intanto la priorità di questa guerra è di proteggere i “fragili e salvare vite” anche con il nuovo “arsenale” offerto dagli antivirali. Arnon Shahar, responsabile della task force anti-Covid del Maccabi Healthcare Services in Israele, parla di una “nuova frontiera“, anche se ha davanti agli occhi i dati che indicano che nel paese pioniere della campagna vaccinale anti Covid i contagi e anche i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Uno “tsunami di positivi”, “ospedali pieni” e sotto pressione, ma anche una prospettiva a breve termine di portare giù la curva delle infezioni e tenere a bada in futuro Sars Cov 2 e tutte le sue varimagari con “una vaccinazione ogni 9 oppure 12”. Intanto la priorità di questa guerra è di proteggere i “fragili e salvare vite” anche con il nuovo “arsenale” offerto daglivirali. Arnon Shahar, responsabiledel Maccabi Healthcare Services in, parla di una “nuova frontiera“, anche se ha davagli occhi i dati che indicano che nel paese pionierecampagna vaccinalei contagi e anche i ...

