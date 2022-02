Giulia De Lellis, reazione avversa e ricovero in ospedale: le sue condizioni (Di sabato 5 febbraio 2022) Periodo un po’ complesso per Giulia De Lellis, che dopo aver avuto il coronavirus è stata costretta a correre in ospedale a causa di una reazione a un farmaco per l’asma. L’influencer ha cercato subito di tranquillizzare i suoi fan, minimizzando l’accaduto: “Sono solo un po’ debilitata e stanca. Mi riprendo e torno”, è stata Leggi su vitadavips.myblog (Di sabato 5 febbraio 2022) Periodo un po’ complesso perDe, che dopo aver avuto il coronavirus è stata costretta a correre ina causa di unaa un farmaco per l’asma. L’influencer ha cercato subito di tranquillizzare i suoi fan, minimizzando l’accaduto: “Sono solo un po’ debilitata e stanca. Mi riprendo e torno”, è stata

Advertising

FilomenaMilano1 : RT @MediasetTgcom24: Giulia De Lellis finisce in ospedale per la reazione a un farmaco #giuliadelellis #carloguassalliberetta #giulia http… - mazzolino113 : RT @MediasetTgcom24: Giulia De Lellis finisce in ospedale per la reazione a un farmaco #giuliadelellis #carloguassalliberetta #giulia http… - zazoomblog : Giulia De Lellis finisce in pronto soccorso: “Sono stata malissimo” ecco cosa è successo e come sta (FOTO) -… - bimbadibasic : Avevo totalmente rimosso che Giulia de Lellis stava con Irama - datrotajohnson : Il quarto posto di Irama di ieri sera è grazie a me e a Giulia De Lellis, dovresti ringraziarci Filippo perché abbi… -