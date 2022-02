Giochi più che olimpici | politici

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 5 febbraio 2022) Sempre costruire ponti, mai erigere muri. Il mondo si unisce, date una possibilità alla pace”, è questa la missione deiper il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach, che con queste parole ha ringraziato il presidente cinese Xi Jinping durante la cerimonia di apertura di ieri. Una cerimonia che doveva essere ostacolata dal boicottaggio diplomatico nei confronti della Cina nel nome della persecuzione contro la minoranza uigura e della repressione a Hong Kong. Ma nei fatti, nulla sembra essere andato storto per Xi: sugli spalti c’erano i leader di ben 22 nazioni – una formazione più grande anche di quella di Tokyo 2020. Xi Jinping aveva assicurato delle Olimpiadi “semplici, sicure e splendide”, e così è stato. Se la cerimonia del 2008 serviva a dimostrare la grandezza di una Cina in ascesa, ieri non ce n’era ...