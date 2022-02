Advertising

sportli26181512 : Genoa, Sturaro: 'A Roma punto importante. Chi è qui crede nella salvezza': Il capitano di giornata Stefano Sturaro… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa, Blessin: 'E' la strada giusta'. Sturaro: 'Salvezza? - Grifoman1 : Genoa, Blessin: 'E' la strada giusta'. Sturaro: 'Salvezza? - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Le pagelle di Roma-Genoa: Smalling onnipresente, Sturaro tutto agonismo - Grifoman1 : Le pagelle di Roma-Genoa: Smalling onnipresente, Sturaro tutto agonismo -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Sturaro

Commenta per primo Il capitano di giornata Stefanoha commentato ai microfoni di Dazn lo 0 - 0 ottenuto dal suocontro la Roma: "Quello di oggi è un punto importantissimo. Siamo venuti qui a giocarci la partita al massimo delle nostre ......Sei già abbonato? ACCEDI Roma nome Associazione Sportiva Roma anno di fondazione 1927 allenatore José Mourinho stadio Olimpico Leggi anche Le pagelle di Roma -: Smalling onnipresente,...Perché NON comprare Morten Frendrup al Fantacalcio Sturaro, Badelj, Amiri, Galdames, Portanova, Galdames, Hernani, Melegoni, Rovella, Frendrup. Avete contato bene: il Genoa ha in rosa 10 giocatori che ...Il Genoa resta in zona retrocessione ma la squadra vuole combattere per la salvezza fino alla fine. "Se credo alla salvezza? Ci crediamo tutti, altrimenti avremmo chiesto la cessione o di andare via - ...