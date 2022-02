Femminicidio a Oristano, uccide la moglie all'alba poi chiama il 112 (Di sabato 5 febbraio 2022) Femminicidio all'alba di oggi a Zeddiani , piccolo paese in provincia di Oristano. Un agricoltore ha ucciso la moglie e poi ha chiamato il 112 dicendo cosa aveva fatto. Il delitto è avvenuto in un'... Leggi su quotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022)all'di oggi a Zeddiani , piccolo paese in provincia di. Un agricoltore ha ucciso lae poi hato il 112 dicendo cosa aveva fatto. Il delitto è avvenuto in un'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Femminicidio all'alba di oggi a Zeddiani, piccolo paese in provincia di Oristano. Un agricoltore ha ucciso la mogli… - zazoomblog : Femminicidio a Oristano agricoltore uccide la moglie e poi si autodenuncia - #Femminicidio #Oristano #agricoltore - Flo_Alpi : RT @Agenzia_Ansa: Femminicidio all'alba di oggi a Zeddiani, piccolo paese in provincia di Oristano. Un agricoltore ha ucciso la moglie dopo… - Max_Deidda : RT @Agenzia_Ansa: Femminicidio all'alba di oggi a Zeddiani, piccolo paese in provincia di Oristano. Un agricoltore ha ucciso la moglie dopo… - squopellediluna : RT @Agenzia_Ansa: Femminicidio all'alba di oggi a Zeddiani, piccolo paese in provincia di Oristano. Un agricoltore ha ucciso la moglie dopo… -