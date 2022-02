Enna, la famiglia Mancoso (No vax) sterminata dal virus: in un mese sei morti. 'Avevano paura del vaccino' (Di sabato 5 febbraio 2022) Con l'ultima vittima spirata giovedì all'ospedale Umberto I di , sei componenti e due generazioni di una famiglia siciliana sono state completamente sterminate dal - 19. Si tratta dei Mancuso di ... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022) Con l'ultima vittima spirata giovedì all'ospedale Umberto I di , sei componenti e due generazioni di unasiciliana sono state completamente sterminate dal - 19. Si tratta dei Mancuso di ...

Advertising

Corriere : Enna, 6 morti di Covid nella stessa famiglia: non avevano il vaccino, «temevano l’iniezione» - bizcommunityit : Enna, 6 morti di Covid nella stessa famiglia: non avevano il vaccino, «temevano l’iniezione» - VincenzoVinse71 : RT @baffi_francesco: Una 'strage' purtroppo annunciata... #vaccinatevi 'Enna, 6 morti di Covid nella stessa famiglia: non avevano il vacc… - rita98129439 : RT @RobertoRenga: A Enna cinque persone della stessa famiglia sono morte per Covid. NoVax. I danni irreparabili che si fanno per motivi di… - MaxCoen33 : RT @baffi_francesco: Una 'strage' purtroppo annunciata... #vaccinatevi 'Enna, 6 morti di Covid nella stessa famiglia: non avevano il vacc… -