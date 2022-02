È morto Rayan | il bimbo di 5 anni caduto in un pozzo in Marocco | i soccorritori erano riusciti ad estrarlo

(Di sabato 5 febbraio 2022) Non ce l’ha fatta Il piccolo, ildi cinquein unnel nord del, è. Lo si apprende da una nota ufficiale dell’ufficio del protocollo del re del. Il re Mohammed VI ha telefonato ai genitori per porgere le proprie condoglianze. Ia portare il piccolofuori dal, dove eramartedì scorso Oltre cento ore a 32 metri sotto terra, inghiottito da unstrettissimo, in alcuni punti di soli 20 centimetri di diametro, ha lottato per rimanere vivo. Mentre l’intero, ma anche il resto del mondo, seguiva in diretta la disperata ...

Agenzia_Ansa : FLASH I Marocco, Rayan è morto. Lo riportano i media locali citando un comunicato della Casa Reale #ANSA - MediasetTgcom24 : Marocco, morto il piccolo Rayan: estratto senza vita dal pozzo dopo oltre cento ore #rayan #marocco… - Agenzia_Italia : ?? Il dramma dopo l'illusione: il piccolo #Rayan non ce l'ha fatta. Fonti ufficiali marocchine hanno confermato che… - IlBarone_Siculo : RT @MediasetTgcom24: Marocco, morto il piccolo Rayan: estratto senza vita dal pozzo dopo oltre cento ore #rayan #marocco - caliendo_emi : Il piccolo Rayan, il bimbo di cinque anni, caduto in un pozzo nel nord del Marocco, è morto. Lo si apprende da una… -

Leggi Anche Marocco, corsa contro il tempo per salvare il piccolo: da oltre 100 ore nel pozzo, i soccorritori sono vicinissimiera rimasto intrappolato in una buca troppo stretta per ...I soccorritori hanno estratto il piccolo, il bimbo caduto 5 giorni fa in un pozzo in Marocco, ma secondo fonti ufficiali il bambino sarebbe. Le operazioni di soccorso sono andate avanti notte e giorno, i soccorrittori hanno ...Poco fa la notizia che il piccolo Rayan, il bimbo di 5 anni caduto nel pozzo, era stato trovato e portato in ambulanza ancora vivo. Poco dopo però, è arrivata la triste realtà: è morto. La notizia è ...Il piccolo Rayan non ce l'ha fatta. Secondo la testata araba Al Jazeera il piccolo è morto a seguito delle ferite riportate. Era una notizia che non avremmo mai voluto sentire. Il piccolo Rayan non ce ...