Chiuse le iscrizioni alle superiori, ora serve una bella scuola (Di sabato 5 febbraio 2022) Il dado è tratto. Centinaia di migliaia di studenti di terza media hanno scelto la scuola superiore che frequenteranno dal settembre del 2022. La scelta è giunta certamente dopo mesi di riflessioni e discussioni, di open day a distanza con pochissime reali possibilità di camminare per corridoi e visitare aule e laboratori didattici. Soprattutto pochissime sono state le possibilità di scambiare qualche impressione con gli alunni in corso e conoscere i futuri docenti, il cuore pulsante di ogni istituto perché, oltre ogni normativa e nonostante tutte le riforme, sono ancora le persone a fare la scuola. Le scelte sono state in linea con gli ultimi anni: ben il 56,7% degli studenti iscritti ha scelto di frequentare un liceo, ma solo poco più del 6% un liceo classico, indirizzo che si mantiene su percentuali note, ma segna una leggera flessione.

