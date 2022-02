Centrodestra, Prodi: “Si picchia come i Pupi siciliani” (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dall’elezione del capo dello Stato “la destra che sembrava un corpo unito si picchia come i burattini siciliani, come i Pupi. Non c’è bisogno di una analisi, il problema è vedere come va avanti il gioco in futuro. Per questo si parla di legge elettorale, è necessario”. Così Romano Prodi a Rainews24. Legge elettorale “Abbiamo avuto un grande cambiamento, la legge dei sindaci, prima era tutto un caos. Io dico con la massima semplicità che serve un maggioritario con il doppio turno, sono solo, tutti dicono proporzionale, io cerco di capire ma non riesco perché la stabilità si fa con il doppio turno”, ha detto Prodi. “Vogliamo la stabilità? La stabilità si fa con una legge simile a quella dei sindaci. Abbiamo una esperienza positiva, la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dall’elezione del capo dello Stato “la destra che sembrava un corpo unito sii burattini. Non c’è bisogno di una analisi, il problema è vedereva avanti il gioco in futuro. Per questo si parla di legge elettorale, è necessario”. Così Romanoa Rainews24. Legge elettorale “Abbiamo avuto un grande cambiamento, la legge dei sindaci, prima era tutto un caos. Io dico con la massima semplicità che serve un maggioritario con il doppio turno, sono solo, tutti dicono proporzionale, io cerco di capire ma non riesco perché la stabilità si fa con il doppio turno”, ha detto. “Vogliamo la stabilità? La stabilità si fa con una legge simile a quella dei sindaci. Abbiamo una esperienza positiva, la ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale 2022, diretta dell’elezione del presidente della Repubblica – Quinta votazione: lo spoglio e i risultati.… - fmarengo5912 : RT @Adnkronos: Romano #Prodi sul #centrodestra: 'Si picchia come i Pupi siciliani'. - giacomozuliane : RT @Adnkronos: Romano #Prodi sul #centrodestra: 'Si picchia come i Pupi siciliani'. - lc71488535 : RT @Adnkronos: Romano #Prodi sul #centrodestra: 'Si picchia come i Pupi siciliani'. - italiaserait : Centrodestra, Prodi: “Si picchia come i Pupi siciliani” -