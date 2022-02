Centrodestra, l’affondo di Salvini: “Oggi non è una coalizione, si è sciolta come neve al sole. C’è chi fa esperimenti con Renzi e Mastella” (Di sabato 5 febbraio 2022) Venerdì l’avvertimento di fronte all’incontro ad Arcore tra Silvio Berlusconi e Pierferdinando Casini, dopo l’annuncio di un imminente fusione dei gruppi parlamentari di Italia Viva e Coraggio Italia. Adesso l’affondo, deciso e pesante: “Ma il Centrodestra Oggi è coalizione in Italia? No, è evidente”, scandisce il leader della Lega Matteo Salvini. E ancora: “In questo momento e da un po’ di tempo e temo per qualche settimana, alla logica di squadra qualcuno preferisce quella del singolo”. Quindi la prima bordata: “Alla prova dei fatti sono stato uno dei pochi a credere all’unità della coalizione che si è sciolta come neve al sole”. E una seconda: “In queste ore c’è chi vuole costruire con Renzi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Venerdì l’avvertimento di fronte all’incontro ad Arcore tra Silvio Berlusconi e Pierferdinando Casini, dopo l’annuncio di un imminente fusione dei gruppi parlamentari di Italia Viva e Coraggio Italia. Adesso, deciso e pesante: “Ma ilin Italia? No, è evidente”, scandisce il leader della Lega Matteo. E ancora: “In questo momento e da un po’ di tempo e temo per qualche settimana, alla logica di squadra qualcuno preferisce quella del singolo”. Quindi la prima bordata: “Alla prova dei fatti sono stato uno dei pochi a credere all’unità dellache si èal”. E una seconda: “In queste ore c’è chi vuole costruire cone ...

